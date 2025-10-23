Zelenski: Sredstva od ruske imovine potrebna su nam do početka 2026; Kina obustavlja uvoz ruske nafte

Rat u Ukrajini – 1.338. dan. Kineske državne naftne kompanije obustavile su kupovinu ruske nafte koja se prevozi morem, nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije "Rosnjeftu" i "Lukoilu", rekli su trgovinski izvori. Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da su nove američke sankcije "čin rata" i da su SAD zvanično postale protivnik Moskve.

"Sredstva od ruske imovine potrebna do početka 2026." Volodimir Zelenski je tokom posete Briselu rekao i da je Kijevu potrebno finansiranje od zamrznute ruske imovine početkom sledeće godine i da današnji dijalog o tom pitanju nije bio jednostavan. Dodao je da razmena teritorije sa Rusijom "nije prihvatljiva" i ponovio svoj stav da prekid vatre treba da prethodi bilo kakvim razgovorima o potencijalnom rešenju za okončanje rata. (Reuters)