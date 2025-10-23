Bela kuća objavila u kom slučaju je još uvek moguć sastanak Putina i Trampa /video/

Sputnik pre 1 sat
Bela kuća objavila u kom slučaju je još uvek moguć sastanak Putina i Trampa /video/

Sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog lidera Donalda Trampa je još uvek moguć, ali treba da pruži opipljiv pozitivan rezultat, objavila je Bela kuća.

Samit nije u potpunosti uklonjena iz agende, može se održati u nekom momentu, ističe se u saopštenju. Trampovo nezadovoljstvo tempom rešavanja problema u Ukrajini odnosi se na obe strane, podvukla je Levit. Ona je dodala da američki predsednik želi da vidi akciju od strane Rusije, „ne samo priču“. Tramp ne vidi da je Rusija zainteresovana za postizanje mirovnog sporazuma, objasnila je Levit. „Došlo je vreme kada je to bilo neophodno učiniti“, prokomentarisala je
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Eksplozija u fabrici municije u Rusiji: Broje se mrtvi, jezivi snimci šire se mrežama (video)

Eksplozija u fabrici municije u Rusiji: Broje se mrtvi, jezivi snimci šire se mrežama (video)

Blic pre 5 minuta
Putin objasnio kakav bi odgovor bio na napade "tomahavka"; Zelenski: Sredstva od ruske imovine potrebna su nam do početka 2026.…

Putin objasnio kakav bi odgovor bio na napade "tomahavka"; Zelenski: Sredstva od ruske imovine potrebna su nam do početka 2026.

RTS pre 5 minuta
Kako će se sankcije ruskim naftnim kompanijama odraziti na firmu Lukoil Srbija

Kako će se sankcije ruskim naftnim kompanijama odraziti na firmu Lukoil Srbija

N1 Info pre 31 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Putin: Nove sankcije SAD neprijateljski čin koji ne jača rusko-američke odnos; Kina obustavila uvoz ruske…

UKRAJINSKA KRIZA: Putin: Nove sankcije SAD neprijateljski čin koji ne jača rusko-američke odnos; Kina obustavila uvoz ruske nafte

RTV pre 1 sat
Američke sankcije podigle cene nafte za tri odsto: Zabeležen skok od 3 odsto

Američke sankcije podigle cene nafte za tri odsto: Zabeležen skok od 3 odsto

Blic pre 2 sata
Uživo Rusi zauzeli ključnu tačku Napadnut Herson (foto/video)

Uživo Rusi zauzeli ključnu tačku Napadnut Herson (foto/video)

Alo pre 3 sata
Zelenski se nada pozitivnoj odluci EU o korišćenju zamrznute ruske imovine

Zelenski se nada pozitivnoj odluci EU o korišćenju zamrznute ruske imovine

Novi magazin pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaRusijaDonald Trampsvetsad

Svet, najnovije vesti »

EU za prestanak pomeranja satova dva puta godišnje

EU za prestanak pomeranja satova dva puta godišnje

Danas pre 0 minuta
Ova ideja može zvučati radikalno, čak i drsko: Šta Putin zaista želi?

Ova ideja može zvučati radikalno, čak i drsko: Šta Putin zaista želi?

Danas pre 1 sat
Muškarac umro nakon ujeda muve: Lekari ništa nisu mogli da urade: "Nisam mogla da zamislim da će jedan ubod dovesti do ovoga"…

Muškarac umro nakon ujeda muve: Lekari ništa nisu mogli da urade: "Nisam mogla da zamislim da će jedan ubod dovesti do ovoga"

Blic pre 30 minuta
"Obustavi letove, upadaju, ima ih na: Desetine!" Zemlja EU na nogama, drama na najvećem aerodromu: Kad su policajci ovo…

"Obustavi letove, upadaju, ima ih na: Desetine!" Zemlja EU na nogama, drama na najvećem aerodromu: Kad su policajci ovo videli, ostali su u šoku

Blic pre 20 minuta
Mađarski državljanin, za koga se sumnjalo da špijunira u BiH, tvrdi da nije uhapšen

Mađarski državljanin, za koga se sumnjalo da špijunira u BiH, tvrdi da nije uhapšen

Danas pre 1 sat