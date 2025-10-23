Bela kuća objavila u kom slučaju je još uvek moguć sastanak Putina i Trampa

Sputnik pre 28 minuta
Bela kuća objavila u kom slučaju je još uvek moguć sastanak Putina i Trampa

Sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog lidera Donalda Trampa je još uvek moguć, ali treba da pruži opipljiv pozitivan rezultat, objavila je Bela kuća.

Samit nije u potpunosti uklonjena iz agende, može se održati u nekom momentu, ističe se u saopštenju. „Sastanak između ova dva lidera je i dalje na dnevnom redu. Predsednik i cela administracija se nadaju da će se to jednog dana dogoditi. Ali moramo biti uvereni da će ovaj sastanak imati pozitivan ishod i da će biti dobro iskorišćeno vreme predsednika (Trampa)“, istakla je Kerolin Levit, portparol Bele kuće. Ona je dodala da američki predsednik želi da vidi
