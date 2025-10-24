Pljuskovi će danas zasipati Srbiju, evo gde će padati iz sata u sat! Ovi delovi su na udaru nevremena

Alo pre 1 sat
Pljuskovi će danas zasipati Srbiju, evo gde će padati iz sata u sat! Ovi delovi su na udaru nevremena

Tokom dana očekuje nas promenljivo svežije vreme, dok po podne stižu pljuskovi!

Posle podne i uveče očekuje nas prolazna kiša i lokalni pljuskovi, uz slab i umeren zapadni i severozapadni vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Temperature će se kretati u rasponu od osam do 20 stepeni. U Beogradu se ujutru očekuje prestanak kiše i delimično razvedravanje, tokom dana promenljivo i svežije, posle podne i uveče ponovo sa prolaznom kišom i kratkotrajnim pljuskovima i najvišu dnevnu temperaturu oko 17 stepeni. Kretanje nevremena iz
