Prosečna plata u avgustu "pala" oko 30 EUR u odnosu na jul - Zaposleni u proseku primili 105.590 dinara

Prosečna zarada u Srbiji za avgust 2025. godine (bruto) iznosila je 146.026 dinara, dok je prosečna neto zarada dostigla 105.590 dinara, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Podsetimo, prosečna neto zarada u Srbiji za jul 2025. godine iznosila je 109.071 dinar. U periodu januar–avgust 2025. godine, u odnosu na isti period prošle godine, bruto i neto zarade zabeležile su nominalni rast od 10,8%, dok je realni rast, prilagođen inflaciji, iznosio 6,1%. U odnosu na avgust 2024. godine, prosečne zarade su nominalno povećane za 9,3%, a realno za 4,4%, što ukazuje na postepeno unapređenje kupovne moći zaposlenih. Medijalna neto zarada za