Oko 250 studenata krenulo peške iz Čačka ka Novom Sadu

Oko 250 studenata Fakulteta tehničkih nauka (FTN) u Čačku krenulo je danas iz tog grada peške u Novi Sad na komemorativni skup povodom godišnjice pada nadstrešnice na novosadskoj Železničkoj stanici kada je poginulo 16 ljudi.

Studenti su rekli agenciji Beta da će im se u Valjevu, gde će prespavati trećeg dana pešačenja, pridružiti još oko 200 studenata sa kojima će zajedno pešačiti do Novog Sada i kasnije još 200 studenata iz drugih gradova. Pre polasaka iz Čačka studenti FTN su uručili pehar paratriatloncu iz tog grada Lazaru Filipoviću, koji ih je od početka protesta podržavao i pešačio s njima na sve dosadašnje proteste. "On je bio sa nama u najtežim trenucima šetnje, kada nam je