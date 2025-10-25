Pomeranje sata: Kada smo i zašto uveli zimsko i letnje vreme

Na zimsko računanje vremena prelazi se svakog poslednjeg vikenda u oktobru u noći između subote i nedelje. A na letnje krajem marta.

Getty Images Tik-tak. Vreme je da se ponovo pomera sat. Na zimsko računanje vremena prelazi se svakog poslednjeg vikenda u oktobru, u noći između subote i nedelje. A na letnje krajem marta. Zahvaljujući pametnim telefonima, računarima i ostalim uređajima povezanim na internet, digitalne kazaljke se automatski pomeraju unapred ili unazad. Pojedine države u svetu su ukinule praksu menjanja računanja vremena, a i dalje postoje sporenja treba li pomerati sat dvaput