Najmanje jedna osoba poginula, 10 povrijeđeno u ruskom napadu balističkim raketama na Kijev

Slobodna Evropa pre 1 sat
Rusija je izvela novi napad na Kijev rano 25. oktobra, u kojem je poginula najmanje jedna osoba, a desetero ih je ozlijeđeno.

Glavni grad Ukrajine ponovno je bio na meti balističkih projektila i dronova, što je izazvalo eksplozije i požare diljem grada, piše The Kyiv Independent. Prema izvještajima novinara s terena, eksplozije su odjeknule Kijevom nešto prije 4 sata ujutro po lokalnom vremenu. Timur Tkačenko, načelnik Kijevske gradske vojne uprave, potvrdio je tragične posljedice napada. Nakon napada, izbilo je više požara na nekoliko lokacija na lijevoj obali grada, odnosno u dijelu
