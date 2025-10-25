Dmitrijev: Sastanak Putina i Trampa će se održati kasnije nego što je bilo planirano

Kiril Dmitrijev, specijalni izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina za investicije i ekonomsku saradnju, izjavio je da će se sastanak Putina sa američkim predsednikom Donaldom Trampom održati kasnije nego što je bilo planirano.

Dmitrijev je rekao za CNN da će se taj sastanak održati "verovatno kasnije" nego što je prethodno bilo planirano. Sastanak između američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina nije potpuno isključen, izjavila je ranije portparolka Bele kuće Kerolajn Livit. Dmitrijev je u petak stigao u Sjedinjene Američke Države, i očekuje se da će se danas u Majamiju sastati sa izaslanikom Bele kuće Stivom Vitkofom, rekao je ranije američki zvaničnik