Uznemirujuće: Širi se snimak brutalnog ubistva u Novom Mestu: Mladići nasmrt pretukli Aca (48), ministri podnose ostavke, građani u suzama (foto, video)

Video snimak ubistva ispred kluba u Novom Mestu u Sloveniji pojavio se na društvenim medijima, izvestili su lokalni mediji. Uznemirujući snimak objavio je portal "Slovenske novice", a na njemu se vidi kako grupa mladića tuče muškarca (48), koji je ubrzo podlegao povredama.

U noći između petka i subote, muškarac je brutalno pretučen ispred ugostiteljskog objekta u Novom Mestu, a kasnije je podlegao povredama. Policija je uhapsila 20-godišnjeg osumnjičenog i protest je najavljen za danas. Prema nezvaničnim informacijama, događaji su počeli kada je mladić pozvao svog oca iz kluba "LokalPatriot", tvrdeći da mu je pretila grupa ljudi i molio ga da dođe po njega. Otac, poznati ugostitelj, stigao je odmah. Čim je izašao iz automobila,