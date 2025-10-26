SSP Knić: Pao plafon u Domu kulture u Toponici

Glas Šumadije pre 38 minuta  |  Jovanka Nikolić
SSP Knić: Pao plafon u Domu kulture u Toponici

U mesnoj zajednici Toponica, na objektu Doma kulture, urušio se plafon u sali — i to samo tri godine nakon što je potpuno renoviran.

Srećom, u trenutku urušavanja niko nije bio prisutan, iako u ovom Domu svakodnevno vežba preko stotinu članova Kulturno-umetničkog društva „Vuk i Naum“, saopšteva Opštinski odbor Stranke slobode i pravde u Kniću. U toj stranci ocenjuju da je to „još jedan dokaz kako naprednjačka vlast u Kniću pere novac dok se igra na ivici tragedije“: Umesto da se poslovi planiraju odgovorno i domaćinski, oni prvo rade plafone, pa kada se oni natope vodom i počnu da se urušavaju —
SSP Knić: Pranje para dok se igra na ivici tragedije u Kniću!

Serbian News Media pre 34 minuta
