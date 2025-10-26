Rusija testirala nuklearnu raketu koja ‘može da pogodi bilo koji deo SAD’

Reuters Rusija je testirala krstareću raketu Burevestnik na nuklearni pogon, rekao je vojni komandant. „Lansirali smo raketu na nuklearni pogon koja je bila u vezduhu više sati i prešla je razdaljinu od 14.000 kilometara, ali to nije njen konačan domet“, rekao je načelnik Generalštaba Valerij Gerasimov predsedniku Vladimiru Putinu na sastanku prenošenom na televiziji. Niskoleteće eksperimentalno oružje, prvi put najavljeno 2018. godine, pohvaljeno je zbog