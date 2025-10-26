Oblačno s kišom i pljuskovima širom Srbije – obilnije padavine na jugu i jugoistoku

RTS pre 1 sat
Oblačno s kišom i pljuskovima širom Srbije – obilnije padavine na jugu i jugoistoku

U Srbiji danas pretežno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Posle podne, uveče i tokom noći na jugu i jugoistoku lokalno se očekuju veće količine padavina. Najniža temperatura od 8 do 11, a najviša od 13 do 17 stepeni.

Duvaće slab i umeren vetar u planinskim predelima kratkotrajno i jak južni i jugozapadni, uveče i tokom noći u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 8 do 11, a najviša od 13 do 17 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima. Temperatura do 15 stepeni.
