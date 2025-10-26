Brutalno ubojstvo u Novom Mestu. Dvoje ministara podnijelo ostavku

NOVO MESTO - Na društvenim mrežama pojavila se snimka ubojstva ispred kluba u slovenskom Novom Mestu, pišu lokalni mediji. Uznemirujuću snimku objavio je portal Slovenske novice. Ne prenosimo je zbog iznimno uznemirujućeg sadržaja.

U noći s petka na subotu muškarac je brutalno pretučen ispred ugostiteljskog objekta u Novom Mestu te je kasnije podlegao ozljedama. Policija je uhitila 20-godišnjeg osumnjičenika, a za danas je najavljen prosvjed. Prema neslužbenim informacijama, događaji su započeli kada je mladić nazvao oca iz kluba "LokalPatriot", tvrdeći da mu prijeti skupina ljudi i moleći ga da dođe po njega. Otac, inače poznati ugostitelj, odmah je stigao. Čim je izašao iz automobila,