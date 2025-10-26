Brutalno ubojstvo u Novom Mestu. Dvoje ministara podnijelo ostavku

SEEbiz pre 2 sata
Brutalno ubojstvo u Novom Mestu. Dvoje ministara podnijelo ostavku

NOVO MESTO - Na društvenim mrežama pojavila se snimka ubojstva ispred kluba u slovenskom Novom Mestu, pišu lokalni mediji. Uznemirujuću snimku objavio je portal Slovenske novice. Ne prenosimo je zbog iznimno uznemirujućeg sadržaja.

U noći s petka na subotu muškarac je brutalno pretučen ispred ugostiteljskog objekta u Novom Mestu te je kasnije podlegao ozljedama. Policija je uhitila 20-godišnjeg osumnjičenika, a za danas je najavljen prosvjed. Prema neslužbenim informacijama, događaji su započeli kada je mladić nazvao oca iz kluba "LokalPatriot", tvrdeći da mu prijeti skupina ljudi i moleći ga da dođe po njega. Otac, inače poznati ugostitelj, odmah je stigao. Čim je izašao iz automobila,
Otvori na seebiz.eu

Povezane vesti »

Ovo je otac koji je ubijen ispred poznatog noćnog kluba u Novom Mestu: Branio sina, pa prebijen nasmrt (Video)

Ovo je otac koji je ubijen ispred poznatog noćnog kluba u Novom Mestu: Branio sina, pa prebijen nasmrt (Video)

Mondo pre 1 sat
Aco poginuo spasavajući sina! Ovo je ubijeni otac (48) iz slovenije Uhapšen jedan (21) od osumnjičenih, prijatelji se…

Aco poginuo spasavajući sina! Ovo je ubijeni otac (48) iz slovenije Uhapšen jedan (21) od osumnjičenih, prijatelji se opraštaju potresnim rečima (foto)

Kurir pre 2 sata
U Sloveniji muškarac nasmrt pretučen, ministri podneli ostavke

U Sloveniji muškarac nasmrt pretučen, ministri podneli ostavke

RTV pre 3 sata
Horor u Sloveniji: Oca tukli do smrti jer branio sina (uznemirujući snimak)

Horor u Sloveniji: Oca tukli do smrti jer branio sina (uznemirujući snimak)

Pravda pre 2 sata
Golob najavio radikalne mere sa romskom zajednicom posle ubistva u Novom Mestu: "Smrt žrtve ne sme da bude uzaludna"

Golob najavio radikalne mere sa romskom zajednicom posle ubistva u Novom Mestu: "Smrt žrtve ne sme da bude uzaludna"

Euronews pre 2 sata
Premijer stigao u Novo Mesto: Ceo grad pod opsadom nakon brutalnog ubistva: Održan hitan sastanak procene bezbednosne situacije…

Premijer stigao u Novo Mesto: Ceo grad pod opsadom nakon brutalnog ubistva: Održan hitan sastanak procene bezbednosne situacije

Blic pre 4 sati
Nakon tragedije u Novom Mestu ostavke podneli ministarka pravde i ministar unutrašnjih poslova

Nakon tragedije u Novom Mestu ostavke podneli ministarka pravde i ministar unutrašnjih poslova

Novi magazin pre 4 sati
Povezane vesti »

Svet, najnovije vesti »

Radnici Boinga odbili novi ugovor, štrajk ulazi u 13. nedelju

Radnici Boinga odbili novi ugovor, štrajk ulazi u 13. nedelju

Danas pre 3 minuta
"Sabotiraju nas": Rusija besni zbog propalog razgovora sa SAD: "Želimo rešenje"

"Sabotiraju nas": Rusija besni zbog propalog razgovora sa SAD: "Želimo rešenje"

Blic pre 8 minuta
Američki ratni brod pristao u Trinidadu i Tobagu da vrši veći pritisak na Venecuelu

Američki ratni brod pristao u Trinidadu i Tobagu da vrši veći pritisak na Venecuelu

Danas pre 38 minuta
(Foto) hteo da spase sina, a isprebijan nasmrt: Ovo je brutalno ubijeni Aco iz Novog Mesta: Udarili ga bokserom, on glavom pao…

(Foto) hteo da spase sina, a isprebijan nasmrt: Ovo je brutalno ubijeni Aco iz Novog Mesta: Udarili ga bokserom, on glavom pao na beton

Blic pre 58 minuta
(Video) Krtica u Luvru pomogla: Pljačkašima?! Insajder otkrio ko je u muzeju bio na vezi sa lopovima, 3 kobne greške bacile ih…

(Video) Krtica u Luvru pomogla: Pljačkašima?! Insajder otkrio ko je u muzeju bio na vezi sa lopovima, 3 kobne greške bacile ih u naručje policiji

Blic pre 1 sat