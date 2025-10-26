Sutra umereno do potpuno oblačno, jutarnje temperature od 6 do 10 stepeni, dnevne do 16

U Srbiji će sutra ujutro i pre podne biti umereno do potpuno oblačno, na jugozapadu, jugu i jugoistoku mestimično sa kišom, a tokom dana suvo uz kratkotrajno razvedravanje pa se u većini mesta očekuju i duži sunčani intervali, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, ujutru severni i severozapadni koji će na istoku biti i povremeno jak, tokom dana u skretanju na južni i jugoistočni pravac. Jutarnja temperatura će se kretati od šest stepeni do 10 stepeni, a najviša dnevna od 12 do 16 stepeni. Krajem dana na severu se očekuje novo naoblačenje sa kišom koje će se tokom noći proširiti i na veći deo zapadne i centralne Srbije. U Beogradu će ujutro biti oblačno i suvo, a tokom dana malo do umereno oblačno