Vučić: Tokom ove ili naredne sedmice odgovori u vezi sa situacijom u NIS

Beta pre 1 sat

 Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas kako očekuje da će krajem ove ili tokom naredne sedmice imati odgovore u vezi sa situacijom sa Naftnom industrijom Srbije (NIS) kojoj je administracija SAD uvele sankcije, zbog ruskog udela u vlasništvu.

"Nadam se da ćemo krajem nedelje ili sledeće nedelje imati šta da vam kažemo po tom pitanju", rekao je Vučić na slavi SNS-a.

On je u juče izjavio da će razgovarati sa ruskim, američkim i evropskim partnerima kako bi se pronašlo najbolje rešenje za Srbiju povodom aktuelne energetske situacije.

Vučić je kazao i da je danas imao teške razgovore sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) koja je u poseti Srbiji, precizirajući da je jedna od tema bilo i problem u vezi sa NIS-om koji je, kako je rekao, najveći rizik, a njegovo rešavanje od presudnog značaja za Srbiju.

"Za nas je važno da MMF u četvrtak potvrdi aranžman, a 19. decembra, njihov glavni Bord mora to da potvrdi u Vašingtonu. Za nas je mnogo važno, zbog kreditnog rejtinga i svega drugog. Postoje rizici, najveći rizik je naravno NIS, i to je od presudnog značaja za nas", kazao je Vučić.

Dodao je da postoje još dva rizika po domaću ekonomiju, ali nije precizirao o čemu se radi, navodeći da je država u stanju da ih kontroliše.

(Beta, 27.10.2025)

Ključne reči

Aleksandar VučićSNSPredsednik Srbije

