Vučić: Nadam se da ćemo ove ili naredne sedmice imati odgovore u vezi sa NIS-om

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je kako očekuje da će krajem ove ili tokom naredne sedmice imati odgovore u vezi sa situacijom sa Naftnom industrijom Srbije (NIS).

"Nadam se da ćemo krajem nedelje ili sledeće nedelje imati šta da vam kažemo po tom pitanju", rekao je Vučić na slavi SNS-a. On je u juče izjavio da će razgovarati sa ruskim, američkim i evropskim partnerima kako bi se pronašlo najbolje rešenje za Srbiju povodom aktuelne energetske situacije. Vučić je kazao i da je danas imao teške razgovore sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) koja je u poseti Srbiji, precizirajući da je jedna od tema bio i problem u