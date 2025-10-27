Vučić: Srbija će uskoro imati rešenje za NIS – građani ne treba da brinu

RTK pre 2 sata
Vučić: Srbija će uskoro imati rešenje za NIS – građani ne treba da brinu
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da ćemo krajem ove ili tokom naredne nedelje imati odgovore po pitanju Naftne industrije Srbije i napomenuo da su neistinite priče da će Hrvati postati novi vlasnici kompanije. „Nadam se da ćemo krajem nedelje ili sledeće nedelje imati šta da vam kažemo po tom pitanju“, rekao je predsednik Vučić na slavi SNS-a odgovarajući na pitanje novinara da li postoji pomak povodom aktuelne situacije sa NIS-om.
Aleksandar Vučić

