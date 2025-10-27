"Vladimire, seti se šta sam ti poslao u komšiluk": Žestoka reakcija Trampa na Putinovu novu raketu, poručio mu da mora da uradi ovo

Blic pre 2 sata
"Vladimire, seti se šta sam ti poslao u komšiluk": Žestoka reakcija Trampa na Putinovu novu raketu, poručio mu da mora da…

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da bi predsednik Rusije Vladimir Putin trebalo da se fokusira na okončanje rata u Ukrajini umesto na testiranje raketa, preneli su američki mediji.

Komentarišući izveštaje o testiranju nove ruske rakete na nuklearni pogon, Tramp je poručio da SAD takođe imaju nuklearne podmornice pozicionirane blizu Rusije, prenosi CNN. - Oni znaju da imamo nuklearnu podmornicu, najbolju na svetu, tik uz njihovu obalu. Trebalo bi da okonča rat, rat koji je trebalo da traje jednu nedelju, a sada je u svojoj četvrtoj godini. To je ono što bi trebalo da uradi umesto testiranja raketa - rekao je Tramp novinarima u predsedničkom
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Glasno i jasno: Kremlj odgovorio Trampu

Glasno i jasno: Kremlj odgovorio Trampu

Pravda pre 6 minuta
Putin se hvali „letećim Černobiljom“, a Tramp mu poručuje: „Naša nuklearna podmornica je kod njihove obale“

Putin se hvali „letećim Černobiljom“, a Tramp mu poručuje: „Naša nuklearna podmornica je kod njihove obale“

Nova pre 1 sat
Tramp prokomentarisao testiranje „burevesnika“

Tramp prokomentarisao testiranje „burevesnika“

Sputnik pre 3 sata
Tramp: Putin bi trebalo da okonča rat u Ukrajini umesto što testira rakete

Tramp: Putin bi trebalo da okonča rat u Ukrajini umesto što testira rakete

NIN pre 2 sata
uživo RAT U UKRAJINI Tramp: Putin bi trebalo da okonča rat u Ukrajini umesto što testira rakete

uživo RAT U UKRAJINI Tramp: Putin bi trebalo da okonča rat u Ukrajini umesto što testira rakete

Euronews pre 2 sata
Tramp o burevestniku: Nama ne treba raketa koja leti 13.000 km Nakon Putinove "neprikladne" objave podseća Kremlj: "Imamo…

Tramp o burevestniku: Nama ne treba raketa koja leti 13.000 km Nakon Putinove "neprikladne" objave podseća Kremlj: "Imamo nuklearnu podmornicu uz obalu Rusije"

Kurir pre 2 sata
"Putin bi trebalo da okonča rat umesto što testira rakete" Tramp: Znaju da imamo nuklearnu podmornicu tik uz njihovu obalu

"Putin bi trebalo da okonča rat umesto što testira rakete" Tramp: Znaju da imamo nuklearnu podmornicu tik uz njihovu obalu

Večernje novosti pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaRusijaCNNDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

"Spor je i to je strašna vest": Jedan od najjačih uragana u istoriji preti Jamajci i Haitiju

"Spor je i to je strašna vest": Jedan od najjačih uragana u istoriji preti Jamajci i Haitiju

NIN pre 2 minuta
Tramp: Putin bi trebalo da okonča rat u Ukrajini umesto što testira rakete; Kremlj: Rusija se vodi sopstvenim interesima

Tramp: Putin bi trebalo da okonča rat u Ukrajini umesto što testira rakete; Kremlj: Rusija se vodi sopstvenim interesima

RTS pre 1 minut
U srcu Indije i dalje kuca sovjetsko srce – kako Tramp oživljava stare saveze

U srcu Indije i dalje kuca sovjetsko srce – kako Tramp oživljava stare saveze

Politika pre 2 minuta
Uhapšena dvojica Ukrajinaca u Poljskoj

Uhapšena dvojica Ukrajinaca u Poljskoj

Politika pre 2 minuta
Lavrov: Stanovnike južne srpske pokrajine niko ništa nije pitao

Lavrov: Stanovnike južne srpske pokrajine niko ništa nije pitao

RTV pre 42 minuta