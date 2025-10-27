Na Studentskom bazaru u Nišu prikupljeno više od pola miliona: Zborovi obezbedili i dodatnu pomoć pred odlazak pešaka i biciklista u Novi Sad

Na Studentskom bazaru u Nišu, organizovanom pred pešačenje i biciklijadu Nišlija do Novog Sada, gde će se 1. novembra organizovati komemorativni skup povodom godišnjice pogibije 16 ljudi prilikom pada betonske nadstrešnice na rekonstuisanoj Železničkoj stanici, za šta još niko nije odgovarao, prikupljeno je oko pola miliona dinara.

Na štandovima Strudentskog bazara u Parku Sveti Sava, gde su se prošle subote 25. oktobra prodavale majice, cegeri, bedževi, magneti, stikeri, kao i slatke i slane „đakonije“, od kojih su većinu napravili studenti, prikupljeno je ukupno 542.725 dinara, koji će otići u u fond za njihove aktivnosti. „Hvala svima što ste pokazali koliko veliko srce ima naš grad. Iskreno i od srca se zahvaljujemo svima koji su učestvovali, kupovali, donirali i podržali ovu