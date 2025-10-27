„Ruke su vam krvave“ – studenti u Nišu najavljuju novi protest

„Ruke su vam krvave“ – studenti u Nišu najavljuju novi protest

“Ovim skupom obeležavamo gotovo godinu dana od tragičnog pada nadstrešnice, u kome je život izgubilo šesnaest ljudi zbog korupcije, nemara i pohlepe.

Ni nakon jedanaest meseci još uvek nemamo odgovor na ključno pitanje: „Ko je odgovoran?“”, navode studenti u blokadi Univerziteta u Nišu. Dodadju da će se tom prilikom prisetiti se svega kroz šta su prošli tokom jedanaest meseci, od vređanja i omalovažavanja, preko gaženja i prebijanja, pa sve do hapšenja. “I posle svega toga mi smo i dalje na ulici. Ne odustajemo. Ne mirimo se sa nepravdom. Jasno i glasno poručujemo krivcima da su im ruke još krvavije nego što su
