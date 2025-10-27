Vučić: Ovaj ili idući tjedan poznati odgovori o NIS-u

SEEbiz pre 20 minuta
Vučić: Ovaj ili idući tjedan poznati odgovori o NIS-u

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da očekuje odgovore do kraja ovog ili tijekom sljedećeg tjedna u vezi sa situacijom s Naftnom industrijom Srbije (NIS), koju je sankcionirala američka administracija zbog ruskog udjela u vlasništvu.

"Nadam se da ćemo do kraja tjedna ili sljedećeg tjedna imati što za vas reći o tome", rekao je Vučić na proslavi SNS-a. Jučer je rekao da će razgovarati s ruskim, američkim i europskim partnerima kako bi se pronašlo najbolje rješenje za Srbiju u vezi s trenutnom energetskom situacijom. Vučić je također rekao da je danas imao teške razgovore s delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) koja posjećuje Srbiju, precizirajući da je jedna od tema bio problem vezan
