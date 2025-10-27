Tramp prokomentarisao testiranje „burevesnika“

Sputnik pre 1 sat
Tramp prokomentarisao testiranje „burevesnika“

Rusija i Sjedinjene Američke Države se ne igraju međusobno, rekao je američki predsednik Donald Tramp novinarima, komentarišući nedavno testiranje krstareće rakete „burevesnik“.

Predsednik tvrdi da se najveća na svetu američka nuklearna podmornica nalazi „kod obale“ Rusije. On je prokomentarisao i o mogućnosti uvođenja novih sankcija protiv Rusije. Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije, Valerij Gerasimov, izvestio je 26. oktobra predsednika Vladimira Putina da je raketa tokom testiranja provela oko 15 sati u vazduhu i preletela 14.000 kilometara, što, kako je naglasio, nije njen maksimum. Tokom leta izvršeni su svi predviđeni
Vladimir PutinRusijaDonald Tramp

Uhapšen crnogorski biznismen Ranko Ubović

Uhapšen crnogorski biznismen Ranko Ubović

Nova pre 26 minuta
Rusko supernovo oružje može biti raspoređeno u bilo kojoj tački sveta

Rusko supernovo oružje može biti raspoređeno u bilo kojoj tački sveta

Sputnik pre 25 minuta
Projektil neograničenog dometa

Projektil neograničenog dometa

Vesti online pre 16 minuta
Ključni trag je odao pljačkaše iz luvra: Ovako su pali osumnjičeni za pljačku veka: "Policija ga našla na mestu zločina, onda…

Ključni trag je odao pljačkaše iz luvra: Ovako su pali osumnjičeni za pljačku veka: "Policija ga našla na mestu zločina, onda je klupko počelo da se odmotava"

Blic pre 6 minuta
Tramp najavio trgovinski dogovor sa Pekingom

Tramp najavio trgovinski dogovor sa Pekingom

Biznis.rs pre 15 minuta