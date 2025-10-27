Tramp prokomentarisao testiranje „burevesnika“

Rusija i Sjedinjene Američke Države se ne igraju međusobno, rekao je američki predsednik Donald Tramp novinarima, komentarišući nedavno testiranje krstareće rakete „burevesnik“.

Predsednik tvrdi da se najveća na svetu američka nuklearna podmornica nalazi „kod obale“ Rusije. On je prokomentarisao i o mogućnosti uvođenja novih sankcija protiv Rusije. Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije, Valerij Gerasimov, izvestio je 26. oktobra predsednika Vladimira Putina da je raketa tokom testiranja provela oko 15 sati u vazduhu i preletela 14.000 kilometara, što, kako je naglasio, nije njen maksimum. Tokom leta izvršeni su svi predviđeni