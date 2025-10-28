Izrađen sajt Svedočenja policijske brutalnosti, o nasilju nad građanima u Novom Sadu

Akademska mreža Slobodan univerzitet u saradnji sa još nekoliko organizacija izradila je sajt (svedocanstva.labs.rs) ;sa svedočenjima o policijskoj brutalnosti kojoj su, kako navode, studenti i građani bili izloženi u Novom Sadu u noći između 5. i 6. septembra.Predstavljanje tog istraživanja i umetničke instalacije pod nazivom „Svedočanstva policijske brutalnosti“ biće organizovana u četvrtak, 30. oktobra u 19 sati u kampusu Univerziteta u Novom Sadu. „Nakon