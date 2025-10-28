Vučić od sutra u poseti Uzbekistanu

Danas pre 6 sati  |  Danas Online
Vučić od sutra u poseti Uzbekistanu

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće u zvaničnoj poseti Republici Uzbekistan od 28 do 31. oktobra 2025. godine.

Kako se navodi u saopštenju službe za saradnu sa medijima predsednika Republike, tokom zvanične posete Taškentu, Vučić će se sastati sa predsednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojevom. Nakon toga, dvojica zvaničnika prisustvovaće potpisivanju niza bilateralnih dokumenata. Planom posete predviđeni su i odvojeni susreti predsednika Republike sa predsedavajućom parlamenta Tanzilom Narbajevom i drugim visokim zvaničnicima Republike Uzbekistan, kao i sa predstavnicima
Aleksandar Vučić

