(Foto/video) razarajući prizori na jamajci! Uragan Melisa čupa sve pred sobom – vetrovi do 297 km/č ruše domove, a u životnoj opasnost stotine hiljada ljudi

Uragan Melisa, najjača oluja na svetu ove godine, pogodio je Jamajku, a tri osobe su poginule. Uragan je udario kopno Jamajke.

Uragan Melisa udario je kopno u mestu Nju Hop, na jugozapadu Jamajke, a karipski ostrvo zahvatili su vetrovi brzine do 297 km/h, čime je postao najsnažniji zabeleženi uragan koji je ikada pogodio tu zemlju. Tokom narednih nekoliko sati uragan pete kategorije proći će kroz Jamajku pre nego što se nastavi prema istočnoj obali Kube, pri čemu će postepeno slabiti. Uragan Melisa trenutno izaziva "katastrofalne vetrove, bujične poplave i olujne talase" dok prelazi preko