Spektakularan doček našeg predsednika Aleksandar Vučić na bilbordima širom Taškenta

TAŠKENT: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Taškent, čime je započeo višednevnu zvaničnu posetu Republici Uzbekistan, a njemu u čast, širom grada su postavljene poruke dobrodošlice.

Za predsednika Vučića je na aerodromu priređen svečani doček, gde su ga dočekali predsednik Vlade Republike Uzbekistan Abdula Aripov, zamenik ministra spoljnih poslova Uzbekistana Muzafarbek Madrahimov, gradonačelnik Taškenta Šavkat Umurzakov i ambasador Uzbekistana u Srbiji Ajbek Sakavdinov. Na aerodromu, ali i širom grada, postavljeni su bilbordi sa likom predsednika Vučića i porukom dobrodošlice, na uzbekistanskom i srpskom jeziku, na kojima piše: "Vaša