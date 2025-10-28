Miholjsko leto ipak stiže u Srbiju: Ovaj dan će biti najtopliji, temperatura do 25 stepeni

Mondo pre 3 sata  |  Marina Letić
Miholjsko leto ipak stiže u Srbiju: Ovaj dan će biti najtopliji, temperatura do 25 stepeni

Posle veoma promenljivog vremena, Srbiju konačno očekuje stabilizacija vremena.

Vazdušni pritisak je u porastu i to će biti uvod u zakasnelo miholjsko leto koje je pred nama. Več danas u Srbiji sunčano, ali i dalje prohladno, uz temperature od 13 do 17 stepeni, u Beogradu do 15. Od sutra sledi priliv toplije vazdušne mase sa juga i sa Mediterana, pa će narednih dana biti i osetno toplije. Maksimalna temperatura biće u sredu od 18 do 22°C, u Beogradu do 20 stepeni. Od četvrtka do kraja sedmice biće veoma toplo, uz smenu sunčanih i obačnih
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Najnovija prognoza vremena za novembar: Srbiju očekuje veoma interesantan početak meseca, ovo nismo očekivali

Najnovija prognoza vremena za novembar: Srbiju očekuje veoma interesantan početak meseca, ovo nismo očekivali

Telegraf pre 54 minuta
Vremenska prognoza za novembar Od minusa do ekstremnih temperatura, u ovim mestima i sneg! Pogledajte šta nas sve očekuje i…

Vremenska prognoza za novembar Od minusa do ekstremnih temperatura, u ovim mestima i sneg! Pogledajte šta nas sve očekuje i kada (mapa)

Alo pre 1 sat
Stiže miholjsko leto: Ovaj dan doneće Srbiji čak 25 stepeni

Stiže miholjsko leto: Ovaj dan doneće Srbiji čak 25 stepeni

Telegraf pre 3 sata
Vremenska prognoza: Danas u Srbiji prohladno, uz severozapadni vetar

Vremenska prognoza: Danas u Srbiji prohladno, uz severozapadni vetar

Novi magazin pre 4 sati
Danas prohladno i kišovito, popodne razvedravanje, sneg na visokim planinama

Danas prohladno i kišovito, popodne razvedravanje, sneg na visokim planinama

Serbian News Media pre 4 sati
Ujutru kiša, tokom dana razvedravanje, temperature do 17 stepeni

Ujutru kiša, tokom dana razvedravanje, temperature do 17 stepeni

Glas Zaječara pre 5 sati
Vreme danas: Prohladno, uz severozapadni vetar

Vreme danas: Prohladno, uz severozapadni vetar

Nedeljnik pre 5 sati
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Pokrenut sajt „Svedočanstva policijske brutalnosti” o događajima u novosadskom Kampusu, profesori podneli krivične prijave…

Pokrenut sajt „Svedočanstva policijske brutalnosti” o događajima u novosadskom Kampusu, profesori podneli krivične prijave protiv MUP-a

Mašina pre 58 minuta
Preloman trenutak, iliti door to door na studentski način: Studentski marševi kao vezivno tkivo sa narodom

Preloman trenutak, iliti door to door na studentski način: Studentski marševi kao vezivno tkivo sa narodom

Mašina pre 13 minuta
Lokalna crkva obezbedila smeštaj za studente u Plandištu nakon odbijenog zahteva za noćenje u školi

Lokalna crkva obezbedila smeštaj za studente u Plandištu nakon odbijenog zahteva za noćenje u školi

N1 Info pre 58 minuta
Profesori podneli tužbu zbog postupanja policije u kampusu u Novom Sadu

Profesori podneli tužbu zbog postupanja policije u kampusu u Novom Sadu

N1 Info pre 19 minuta
FTN u blokadi: Napadnuti studenti i građani kod Pančeva, stvari sa štanda polomljene i pobacane

FTN u blokadi: Napadnuti studenti i građani kod Pančeva, stvari sa štanda polomljene i pobacane

N1 Info pre 33 minuta