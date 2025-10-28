Miholjsko leto ipak stiže u Srbiju: Ovaj dan će biti najtopliji, temperatura do 25 stepeni

Posle veoma promenljivog vremena, Srbiju konačno očekuje stabilizacija vremena.

Vazdušni pritisak je u porastu i to će biti uvod u zakasnelo miholjsko leto koje je pred nama. Več danas u Srbiji sunčano, ali i dalje prohladno, uz temperature od 13 do 17 stepeni, u Beogradu do 15. Od sutra sledi priliv toplije vazdušne mase sa juga i sa Mediterana, pa će narednih dana biti i osetno toplije. Maksimalna temperatura biće u sredu od 18 do 22°C, u Beogradu do 20 stepeni. Od četvrtka do kraja sedmice biće veoma toplo, uz smenu sunčanih i obačnih