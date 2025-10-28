Danas prohladno i kišovito, popodne razvedravanje, sneg na visokim planinama

Serbian News Media pre 1 sat
Danas prohladno i kišovito, popodne razvedravanje, sneg na visokim planinama

U Srbiji će danas biti prohladno vreme, uz umeren severozapadni vetar i kišu mestimično, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Kiša se očekuje još ujutro i pre podne na jugu i jugoistoku Srbije, a na visokim planinama padaće sneg. Najniža temperatura od četiri stepena do osam, a najviša od 13 do 17 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti. Duvaće umeren, sredinom dana pojačan severozapadni vetar, koji će krajem dana biti u slabljenju i skretanju na južni. Najniža temperatura od šest stepeni do osam, a najviša oko 15 stepeni.
Miholjsko leto ipak stiže u Srbiju: Ovaj dan će biti najtopliji, temperatura do 25 stepeni

Mondo pre 16 minuta

Miholjsko leto ipak stiže u Srbiju: Ovaj dan će biti najtopliji, temperatura do 25 stepeni

Mondo pre 16 minuta
Stiže miholjsko leto: Ovaj dan doneće Srbiji čak 25 stepeni

Telegraf pre 21 minuta

Stiže miholjsko leto: Ovaj dan doneće Srbiji čak 25 stepeni

Telegraf pre 21 minuta
Vremenska prognoza: Danas u Srbiji prohladno, uz severozapadni vetar

Novi magazin pre 1 sat

Vremenska prognoza: Danas u Srbiji prohladno, uz severozapadni vetar

Novi magazin pre 1 sat
Ujutru kiša, tokom dana razvedravanje, temperature do 17 stepeni

Glas Zaječara pre 2 sata

Ujutru kiša, tokom dana razvedravanje, temperature do 17 stepeni

Glas Zaječara pre 2 sata
Vreme danas: Prohladno, uz severozapadni vetar

Nedeljnik pre 2 sata

Vreme danas: Prohladno, uz severozapadni vetar

Nedeljnik pre 2 sata
Posle hladnih jutara stiže Miholjsko leto: Temperature ponovo do 23 stepena

NIN pre 2 sata

Posle hladnih jutara stiže Miholjsko leto: Temperature ponovo do 23 stepena

NIN pre 2 sata
Dan će biti prohladan uz postepeno razvedravanje, najviša dnevna temperatura do 17 stepeni

Glas Zapadne Srbije pre 2 sata

Dan će biti prohladan uz postepeno razvedravanje, najviša dnevna temperatura do 17 stepeni

Glas Zapadne Srbije pre 2 sata
Grupa niških studenata biciklima krenula ka Novom Sadu

N1 Info pre 6 minuta

Grupa niških studenata biciklima krenula ka Novom Sadu

N1 Info pre 6 minuta
Studenti nastavljaju peške ka Novom Sadu: Novopazarci danas stižu u Beograd, doček na dve lokacije

NIN pre 7 minuta

Studenti nastavljaju peške ka Novom Sadu: Novopazarci danas stižu u Beograd, doček na dve lokacije

NIN pre 7 minuta
BIA slučajno snimila razgovor novosadskih aktivista: Deset meseci špijunirala drugu metu

Radio 021 pre 47 minuta

BIA slučajno snimila razgovor novosadskih aktivista: Deset meseci špijunirala drugu metu

Radio 021 pre 47 minuta
Učenici Mlekarske škole i maskota Milko najavljuju Dane hleba i sira u Pirotu

Plus online pre 1 minut

Učenici Mlekarske škole i maskota Milko najavljuju Dane hleba i sira u Pirotu

Plus online pre 1 minut
Naučno-tehnološki park u Beogradu raspisao javni poziv za učešće na InnovNation Competition

RTV pre 57 minuta

Naučno-tehnološki park u Beogradu raspisao javni poziv za učešće na InnovNation Competition

RTV pre 57 minuta