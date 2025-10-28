Najnovija prognoza vremena za novembar: Srbiju očekuje veoma interesantan početak meseca, ovo nismo očekivali

Sve više ulazimo u dublju jesen, a vreme narednih dana biće više nalik prolećnom, s obzirom na to da će maksimalne temperature biti i iznad 22–23 °C.

Početak novembra doneće veoma toplo vreme i ono će potrajati tokom prvih deset dana. Čak će i jutarnje temperature biti iznad 10 stepeni, a tokom dana oko 20 stepeni, tokom pojedinih dana i do 22–23 °C. S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za početak novembra od 11 do 15 stepeni, vidimo da će temperature biti za više od 10 stepeni više od napomenutog proseka. Samo će oko 3. novembra doći do prolaznih padavina i manjeg pada temperature vazduha. Tokom
