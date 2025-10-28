Vremenska prognoza: Danas u Srbiji prohladno, uz severozapadni vetar

Novi magazin pre 2 sata
Vremenska prognoza: Danas u Srbiji prohladno, uz severozapadni vetar

U Srbiji će danas biti prohladno vreme, uz umeren severozapadni vetar i kišu mestimično, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Kiša se očekuje još ujutro i pre podne na jugu i jugoistoku Srbije, a na visokim planinama padaće sneg. Najniža temperatura od četiri stepena do osam, a najviša od 13 do 17 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti. Duvaće umeren, sredinom dana pojačan severozapadni vetar, koji će krajem dana biti u slabljenju i skretanju na južni. Najniža temperatura od šest stepeni do osam, a najviša oko 15 stepeni.
