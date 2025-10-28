Partizanove sušne godine traju: Nekada dominirao u Kupu, novom blamažom nastavio crni niz

Mondo pre 2 sata  |  Mladen Šolak
Partizanove sušne godine traju: Nekada dominirao u Kupu, novom blamažom nastavio crni niz

Blamažom protiv Mačve u Šapcu, fudbaleri Partizana završili su sezonu u Kupu Srbije već na prvom stepeniku, u šesnaestini finala.

Tako su ostali bez šanse da osvoje trofej masovnijeg takmičenja domaćeg fudbala, u kojem nisu trijumfovali još od 2019. godine i pobede protiv Zvezde na "Marakani" pod vođstvom Sava Miloševića. Od tada iz sedam pokušaja crno-beli nisu i neće uspeti da osvoje trofej koji je u prošloj deceniji godinama bio "rezervisan" za njih (2016, 2017, 2018, 2019), pa ni da uđu u finale, koje se takođe čak osam godina u nizu podrazumevalo za klub iz Humske (2015-2022). Stizao je
