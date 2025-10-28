Profesori podneli tužbu zbog postupanja policije u kampusu u Novom Sadu

Oko 60 profesora Univerziteta u Novom Sadu podnelo je tužbu protiv Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srbije, kojom se od suda traži da utvrdi da su nezakonitim postupanjem pripadnika MUP-a povređena prava članova akademske zajednice i autonomija univerziteta.

Advokatica Miroslava Popadić, punomoćnik grupe profesora, kazala je novinarima da su postupanjem MUP-a grubo povređena prava ličnosti, dostojanstva i građanskih sloboda tužilaca. Navela je, nakon predaje tužbe, da su njihova prava garantovana Ustavom Srbije i Zakonom o radu. Kazala je da je tužba podneta Osnovnom sudu u Novom Sadu, a da je osnov za nju to što su od kraja avgusta do 1. oktobra 2025. pripadnici policije boravili neustavno i protivzakonito na