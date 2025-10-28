Nepouzdani čuvari tajni iz policije

Nečija sudbina, teška priča, greška, sramota, osuda… stavi se na papir koji potpišu prisutni. Upozna se i tužilac i od tad to je tajna. Ukoliko nešto procuri, poigraćeš se sa nečijom sudbinom. A dobra je priča bila. Nesvakidašnja. Imala je taj razarajući momenat

Mnogo toga nije bilo u tim policijskim knjigama i sve se činilo nekako drugačije. Čak i tu neku praksu što smo imali, malo je vremena bilo da se pronikne u ljudske sudbine. Nismo baš naučeni kako da saopštiš crne vesti ili da budeš prisutan kad prepoznaju nekog svog na obdukcionom stolu. Kad je potreban sekund da se okrene život. Da nastane tama. Nisu nas naučili kako izgleda kad se čoveku ruši sve i kad je na klackalici gde smrt izgleda kao bolja opcija. A onda,