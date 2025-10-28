Sprema se haos u Eliti! Asmin ide da radi DNK test: Njegova majka odlučna "Mora da se zna prava istina"

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Sprema se haos u Eliti! Asmin ide da radi DNK test: Njegova majka odlučna "Mora da se zna prava istina"

Bivši supružnici Aneli Ahmić i Asmin Durdžić otkako su ušli u Elitu ne prestaju sa verbalnim sukobima.

Nakon što je Asmin ovih dana insistirao da urade DNK test kako bi utvrdio da li je biološki otac njihove ćerkice Nore, napokon su sklopili dogovor da to učine. Asmin je više puta sumnjao da je on Norin otac, budući da je Aneli kako tvrdi u vreme začeća bila intimna i sa drugim muškarcima. Takođe, Aneli je predložila da se Asmin, ukoliko se ispostavi da je zaista otac, odrekne starateljstva u potpunosti, u njenu korist, ali da će mu ona davati da ćerkicu viđa kad
