Sprema se skandal u eliti! Asmin Durdžić ide na DNK test, njegova majka progovorila i otkrila šok detalje

Alo pre 3 sata
Asmin je nekoliko puta izrazio sumnju da li je on stvarno Norin otac

Bivši supružnici Aneli Ahmić i Asmin Durdžić postigli su dogovor da urade DNK analizu kojom će se utvrditi da li je Asmin zaista biološki otac njihove četvorogodišnje ćerkice Nore. Naime, Asmin je nekoliko puta izrazio sumnju da li je on stvarno Norin otac, navodeći da je ona, prema njegovim tvrdnjama, u vreme začeća deteta bila intimna i sa drugim muškarcima. ZadrugaOfficial Pogledaj galeriju ZadrugaOfficial Pogledaj galeriju ZadrugaOfficial Pogledaj galeriju
