Vučić očekuje unapređenje saradnje Srbije i Uzbekistana u svim oblastima

"Danas otvaramo novo i dinamično poglavlje u odnosima Srbije i Uzbekistana sa jasnom agendom jačanja sveobuhvatne saradnje, posebno u oblastima ekonomije, trgovine, energetike, poljoprivrede, kulture i tehnološkog razvoja, uz posvećenost zajedničkom rešavanju pitanja od obostranog interesa", napisao je Vučić na Instagramu.

Prvog dana četvorodnevne posete Uzbekistanu, Vučić je naveo da je "posebno zadivljen trudom, radom, posvećenošću i predanošću" predsednika Mirzijojeva i čudesnim rezultatima koje je postigao u razvoju njegove zemlje.

"U razgovoru sa predsednikom Mirzijojevim istakao sam opredeljenost Srbije za intenzivno unapređenje odnosa kroz konkretne projekte, a posebno sam naglasio da naša zemlja može da bude most i snažan partner koji povezuje centralnu Aziju sa Evropom, što otvara ogromne potencijale za saradnju i ubrzan rast obe zemlje", dodao je.

Vučić je naveo da su razmotrili i nekoliko konkretnih inicijativa od uzajamnog interesa, koje bi doprinele jačem povezivanju Srbije i Uzbekistana.

"Dogovorili smo se da intenziviramo kontakte, kako bismo još jednom potvrdili zajedničku posvećenost ubrzanom razvoju na dobrobit građana naših zemalja", napisao je Vučić.

Mirzijojev je na instagramu objavio da je sa Vučićem i drugim članovima delegacije Srbije razgovarao o perspektivama proširenja bilateralnih odnosa u trgovinskoj, ekonomskoj, političkoj i humanitarnoj sferi, sa fokusom na razvoj efikasnih regionalnih transportnih veza.

U sredu, drugog dana posete Uzbekistanu, Vučić je razgovarao sa predsedavajućom Senata Uzbekistana Tanzilom Narbajevom o jačanju međuparlamentarne saradnje, razmeni iskustava u zakonodavstvu i učešću u regionalnim inicijativama.

Predsednik Srbije posetio je Centar za islamsku civilizaciju, najveći kulturni, naučni i obrazovni kompleks u Uzbekistanu.

