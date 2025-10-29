Vučić očekuje unapređenje saradnje Srbije i Uzbekistana u svim oblastima

Beta pre 2 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Taškentu, posle sastanka sa predsednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojevim, da dve zemlje povezuju iskreno prijateljstvo, međusobno poštovanje i želja da grade još snažnije mostove saradnje.

"Danas otvaramo novo i dinamično poglavlje u odnosima Srbije i Uzbekistana sa jasnom agendom jačanja sveobuhvatne saradnje, posebno u oblastima ekonomije, trgovine, energetike, poljoprivrede, kulture i tehnološkog razvoja, uz posvećenost zajedničkom rešavanju pitanja od obostranog interesa", napisao je Vučić na Instagramu.

Prvog dana četvorodnevne posete Uzbekistanu, Vučić je naveo da je "posebno zadivljen trudom, radom, posvećenošću i predanošću" predsednika Mirzijojeva i čudesnim rezultatima koje je postigao u razvoju njegove zemlje.

"U razgovoru sa predsednikom Mirzijojevim istakao sam opredeljenost Srbije za intenzivno unapređenje odnosa kroz konkretne projekte, a posebno sam naglasio da naša zemlja može da bude most i snažan partner koji povezuje centralnu Aziju sa Evropom, što otvara ogromne potencijale za saradnju i ubrzan rast obe zemlje", dodao je.

Vučić je naveo da su razmotrili i nekoliko konkretnih inicijativa od uzajamnog interesa, koje bi doprinele jačem povezivanju Srbije i Uzbekistana.

"Dogovorili smo se da intenziviramo kontakte, kako bismo još jednom potvrdili zajedničku posvećenost ubrzanom razvoju na dobrobit građana naših zemalja", napisao je Vučić.

Mirzijojev je na instagramu objavio da je sa Vučićem i drugim članovima delegacije Srbije razgovarao o perspektivama proširenja bilateralnih odnosa u trgovinskoj, ekonomskoj, političkoj i humanitarnoj sferi, sa fokusom na razvoj efikasnih regionalnih transportnih veza.

U sredu, drugog dana posete Uzbekistanu, Vučić je razgovarao sa predsedavajućom Senata Uzbekistana Tanzilom Narbajevom o jačanju međuparlamentarne saradnje, razmeni iskustava u zakonodavstvu i učešću u regionalnim inicijativama.

Predsednik Srbije posetio je Centar za islamsku civilizaciju, najveći kulturni, naučni i obrazovni kompleks u Uzbekistanu.

(beta/cmg)

(Beta, 29.10.2025)

Povezane vesti »

Počeo poslovni forum Srbija-Uzbekistan u Taškentu, prisustvuje predsednik Vučić

Počeo poslovni forum Srbija-Uzbekistan u Taškentu, prisustvuje predsednik Vučić

RTV pre 4 minuta
Počeo poslovni forum Srbija-Uzbekistan u Taškentu, prisustvuje Vučić

Počeo poslovni forum Srbija-Uzbekistan u Taškentu, prisustvuje Vučić

Euronews pre 4 minuta
Uživo Počeo poslovni forum Srbija - Uzbekistan u Taškentu, prisustvuje predsednik Vučić

Uživo Počeo poslovni forum Srbija - Uzbekistan u Taškentu, prisustvuje predsednik Vučić

Blic pre 14 minuta
Drugi dan posete Uzbekistanu – Vučić se sastao sa predsedavajućom parlamenta

Drugi dan posete Uzbekistanu – Vučić se sastao sa predsedavajućom parlamenta

RTS pre 14 minuta
Vučić posetio industrijski kompleks Tehno-park u Taškenatu

Vučić posetio industrijski kompleks Tehno-park u Taškenatu

Euronews pre 4 minuta
Uživo Vučić iz Taškenta: Biće mnogo interesovanja srpskih kompanija za saradnju sa Uzbekistanom VIDEO

Uživo Vučić iz Taškenta: Biće mnogo interesovanja srpskih kompanija za saradnju sa Uzbekistanom VIDEO

B92 pre 8 minuta
Vučić posetio IT park u Taškentu i industrijski kompleks Tehno-park VIDEO

Vučić posetio IT park u Taškentu i industrijski kompleks Tehno-park VIDEO

B92 pre 24 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijePoljoprivreda

Politika, najnovije vesti »

Selaković najoštrije osudio okrugli sto o Jasenovcu u Saboru Hrvatske

Selaković najoštrije osudio okrugli sto o Jasenovcu u Saboru Hrvatske

RTV pre 18 minuta
Politički manevar i bunker taktika: Sagovornici Danasa o osnivanju Ruskog istorijskog društva u Beogradu s Vulinom na čelu

Politički manevar i bunker taktika: Sagovornici Danasa o osnivanju Ruskog istorijskog društva u Beogradu s Vulinom na čelu

Danas pre 18 minuta
Počeo poslovni forum Srbija-Uzbekistan u Taškentu, prisustvuje predsednik Vučić

Počeo poslovni forum Srbija-Uzbekistan u Taškentu, prisustvuje predsednik Vučić

RTV pre 4 minuta
Brnabić: Nadam se da će 1. novembra svi na dostojanstven način odati počast stradalima

Brnabić: Nadam se da će 1. novembra svi na dostojanstven način odati počast stradalima

Blic pre 4 minuta
Počeo poslovni forum Srbija-Uzbekistan u Taškentu, prisustvuje Vučić

Počeo poslovni forum Srbija-Uzbekistan u Taškentu, prisustvuje Vučić

Euronews pre 4 minuta