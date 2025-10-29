Naša borba se nastavlja: Kragujevački maturanti u susret protestu u Novom Sadu

Danas pre 4 sati  |  Z. S. Mišić
Naša borba se nastavlja: Kragujevački maturanti u susret protestu u Novom Sadu

Na poziv kragujevačkih maturanata večeras u 20 sati počeo je protest u znak podrške skupu koji će biti održan u Novom Sadu 1. novembra, na godišnjicu pada nadstrešnice.

Maturanti Prve kragujevačke gimnazije 28. oktobra 2025. godine u 20 časova organizuju protestnu šetnju u znak podrške studentima i njihovim zahtevima, kao i u okviru priprema za veliki protest u Novom Sadu. Mesto okupljanja biće Đački trg, odakle će učesnici krenuti ulicom Kralja Aleksandra I Karađorđevića do raskrsnice kod Velikog parka, gde će biti održano 16 minuta tišine. Maturanti su uputili poziv svim građanima da im se pridruže u što većem broju. Od Đačkog
