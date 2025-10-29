Još malo ćemo uživati u lepom vremenu Sve se menja od 3. novembra Marko Čubrilo izneo prognoze

Dnevnik pre 2 sata
Još malo ćemo uživati u lepom vremenu Sve se menja od 3. novembra Marko Čubrilo izneo prognoze

Meteorolog amater Marko Čubrilo kaže da je 3. novembra moguća prolazna kiša i umereno zahlađenje koje bi se nastavilo i narednih dana.

Danas nakon hladnog jutra sa slabim prizemnim mrazem, na jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde i sa slabim mrazem na 2 metra visine, tokom dana pretežno sunčano i osetno toplije. Vetar slab i umeren južnih pravaca. Najniža temperatura od 0 do 7, a najviša od 17 do 22 stepena, najavio je Republički hidrometeorološki zavod. Do kraja sedmice toplo vreme za ovaj period godine, uz porast i jutarnjih i dnevnih temperatura koje će se u većini mesta kretati od 18 do 23
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Miholjsko leto

Miholjsko leto

Zoom UE pre 45 minuta
RHMZ objavio prognozu: “Zlatna jesen“ sa temperaturama preko 20 stepeni

RHMZ objavio prognozu: “Zlatna jesen“ sa temperaturama preko 20 stepeni

Morava info pre 45 minuta
Vreme danas pretežno sunčano i osetno toplije

Vreme danas pretežno sunčano i osetno toplije

Novi magazin pre 1 sat
Ujutru mraz, tokom dana sunčano i toplo – temperatura do 22 stepena

Ujutru mraz, tokom dana sunčano i toplo – temperatura do 22 stepena

Glas Zaječara pre 1 sat
RHMZ: Danas pretežno sunčano i toplo, temperature do 22 stepena

RHMZ: Danas pretežno sunčano i toplo, temperature do 22 stepena

Serbian News Media pre 2 sata
Vreme pretežno sunčano i osetno toplije, temperatura i do 22 stepena

Vreme pretežno sunčano i osetno toplije, temperatura i do 22 stepena

N1 Info pre 3 sata
Vreme danas: Sunčano i toplije širom Srbije

Vreme danas: Sunčano i toplije širom Srbije

Nedeljnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Kako su skupštinskom magijom broj 3 pretvorili u 12, a neovlašćene predlagače u ovlašćene glasače

Kako su skupštinskom magijom broj 3 pretvorili u 12, a neovlašćene predlagače u ovlašćene glasače

Cenzolovka pre 1 minut
(BLOG) Studenti i danas pešače ka Novom Sadu

(BLOG) Studenti i danas pešače ka Novom Sadu

N1 Info pre 21 minuta
Courrier des Balkans: Napad Vučićevog režima na nezavisnost medija UM

Courrier des Balkans: Napad Vučićevog režima na nezavisnost medija UM

Cenzolovka pre 5 minuta
Selaković (Nacionalni konvent o EU) očekuje oštar izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije

Selaković (Nacionalni konvent o EU) očekuje oštar izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije

Beta pre 11 minuta
Mađari počeli da primenjuju nova pravila za ulazak Srba u EU, ali ne važe za sve

Mađari počeli da primenjuju nova pravila za ulazak Srba u EU, ali ne važe za sve

Kamatica pre 20 minuta