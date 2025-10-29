Još malo ćemo uživati u lepom vremenu Sve se menja od 3. novembra Marko Čubrilo izneo prognoze

Meteorolog amater Marko Čubrilo kaže da je 3. novembra moguća prolazna kiša i umereno zahlađenje koje bi se nastavilo i narednih dana.

Danas nakon hladnog jutra sa slabim prizemnim mrazem, na jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde i sa slabim mrazem na 2 metra visine, tokom dana pretežno sunčano i osetno toplije. Vetar slab i umeren južnih pravaca. Najniža temperatura od 0 do 7, a najviša od 17 do 22 stepena, najavio je Republički hidrometeorološki zavod. Do kraja sedmice toplo vreme za ovaj period godine, uz porast i jutarnjih i dnevnih temperatura koje će se u većini mesta kretati od 18 do 23