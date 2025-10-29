Kolona studenata i građana krenula peške iz Subotice za Novi Sad

Oko 130 subotičkih studenata u blokadi i građana krenulo je jutros u 7.20 peške put Novog Sada, gde će u subotu, 1. novembra, biti održan komemorativni skup povodom obeležavanja tačno godinu dana od pada nadstrešnice na rekonstruisanoj Železničkoj stanici u tom gradu, u kojoj je poginulo 16 osoba, a jedna teško povređena.

Njih su ispred Ekonomskog fakulteta ispratili roditelji i kolege. "Zahtevi i ciljevi ostali su isti iako mi sad deluje da više nismo isti ljudi", rekao je Vedran Peić, jedan od subotičkih studenata, poredeći tu šetnju sa onom koja je bila organizovana uoči protesta održanog u Beogradu 15. marta. Ocenio je da je manje - više sve isto, samo je sada veći odziv ljudi na učestvovanje u šetnji, "a bolja je i atmosfera u vazduhu". "Tu su nam kolege iz Sombora, Novog