Lokal još jednog turskog državljanina u Crnoj Gori izgoreo u požaru: Sumnja se da je podmetnut

Radnja u vlasništvu turskog državljanina izgorela je tokom noći u centru Herceg Novog, a vatrogasci su sprečili da se požar proširi, javljaju lokalni mediji. To je drugi slučaj uništavanja imovine građana turske nacionalnosti u Crnoj Gori, a incident se povezuje sa protestima zbog ranjavanja mladića u podgoričkom naselju Zabjelo.

Policija obavlja uviđaj nakon što je u Herceg Novom zapaljena radnja, jer se sumnja da je požar tokom noći podmetnut, prenosi RTCG. Ovo je poslednji u nizu incidenata koji su u Crnoj Gori eskalirali nakon što je tokom vikenda, u sukobu grupe stranih državljana, pretežno Turaka, i meštana podgoričkog naselja Zabjelo, nožem povređen mladi Podgoričanin. Ispred zgrade Vlade Crne Gore u Podgorici sinoć je, takođe, održan i protest protiv migracija, koji su