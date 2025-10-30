Kina je rekla "da" Donald Tramp upravo objavio udarnu vest!

Američki predsednik Donald Tramp rekao je danas da je Kina pristala da započne proces kupovine energenata od SAD

"Zapravo, može doći do vrlo obimne transakcije koja se odnosi na kupovinu nafte i gasa iz velike države Aljaske. Kris Rajt, Dag Burgam i naši energetski timovi sastaće se da vide da li takav energetski sporazum može biti postignut", napisao je Tramp u objavi na Truth Social, prenosi Rojters. Kina je do sada izbegavala uvoz američke sirove nafte i preprodavala američki tečni prirodni gas od početka ove godine, jer su visoke carine koje je uvela vlada u Pekingu