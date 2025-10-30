Tramp otvara pandorinu kutiju: Povratak nove ere napetosti!

Donald Tramp naredio nastavak nuklearnih testova u SAD, što stručnjaci vide kao „poklon“ Rusiji i Kini. Putin upozorava: ako SAD testiraju, i Rusija će odgovoriti.

Američki predsednik Donald Tramp doneo je odluku kojom je naredio nastavak testiranja nuklearnog oružja u Sjedinjenim Državama – potez koji je odjeknuo širom sveta i izazvao lavinu reakcija. Dok jedni u tome vide jasnu demonstraciju američke moći, drugi smatraju da je ovim činom Tramp, paradoksalno, pružio svojevrsni poklon Rusiji i Kini. Prema pisanju uglednog lista Wall Street Journal, odluka o ponovnim testovima mogla bi zapravo da ide direktno u korist