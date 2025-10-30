Skupština Beograda usvojila rebalans kojim je budžet povećan za 1,4 milijarde

Budžet Grada Beograda rebalansom je podignut za 1,4 milijarde dinara, pa će iznositi ukupno 206,5 milijardi.

"Od tog iznosa budžetu grada Beograda pripašće 190 milijardi dinara, dok će 16 milijardi iznositi budžeti gradskih opština", rekla je na sednici Skupštine zamenik načelnika Gradske uprave Katarina Čubrić.

Utvrđeni budžet za ovu godinu bio je 187 milijardi, od čega je budžet grada Beograda bio 171,5 milijardi, a gradskih opština nešto više od 15 milijardi dinara.

"Budžet grada je minimalno podignut prihodima od 1,4 milijarde dinara. Budžeti gradskih opština su povećani 248 mliliona kroz transfere Grada i Republike", rekla je Čubrić.

Dodala je da su iz gradske kase povećana izdvajanja za programe JKP Zelenilo i JKP Beograd-put, za finansiranje boravka dece u predškolskim ustanovama, za finansiranje nekih sportskih takmičenja, javnog prevoza.

Lokalne administrativne takse za narednu godinu će, prema njenim rečima biti povećane, odnosno usklađene sa indeksom rasta cena, pa će biti veće 2,9 odsto od čega će se u budžet prihodovati oko 240 miliona dinara.

Porast poreza na imovinu na osnovu porasta cena nekretnina biće, kako je rekla pet do 5,45 odsto.

Procena je, kako je navela, da će prihodi u budžet po tom osnovu biti povećani za oko 1,1 milijardu dinara u 2026. godini.

Ona je rekla da, kada je reč o rebalansu poslovanja javnih preduzeća, Grad je povećao subvencije GSP za 600 miliona dinara, JKP Zelenilu za 72 miliona dinara, JKP Javno osvetlenje za 49 miliona dinara, za redovno održavenje puteva dodatna sredstva su jedna milijarda dinara, za Sportsko-rekreativni centar 25 maj-Milan Gale Muškatirović subvencija je pet miliona dinara, a za Pionirski grad 17 miliona dinara.

Prema rečima Tatjane Popović iz Direkcije za građevinsko zemljište za uređivanje građevinskog zemljišta predviđeno je 11,5 milijardi dinara.

"Najznačajnije je rešavanje imovinsko-pravnih odnosa za šta je predviđeno 3,6 milijardi dinara, a odnosi se na izgradnu metroa za prvu i drugu liniju, za depo na Makiškom polju, izgradnju mosta preko Save, infrastrukturnog koridora za međunarodnu izložbu Ekspo 2027, od Novog Beograda do Surčina", rekla je Popović.

Navela je da je za saobraćajnice biti izdvojeno 937 miliona dinara i da će se nastaviti započeti projekti na izgradnji vodovoda i kanalizacije.

Šef odborničke grupe Aleksandar Vučić-Beograd sutra, Aleksandar Mirković kritikovao je odbornike opozicije koji nisu prisustvovali sednici osim poslaničke grupe Mi-glas naroda Branimira Nestorovića i Mi snaga naroda.

"Odbornici opozicije osim Save Manojlovića koji je ranije najavio da će umesto na sednici vreme provesti sa studentima, planirali su da izazovu haos zbog plana detaljne regulacije Bajdine šume, a kada je to siknuto sa dnevnog reda propao im je plan i napustili su sednicu", rekao je Mirković.

Odbacio je i kritike da graska vlast ne gradi obdaništa i naveo da je izgrađeno pet, a da se grade još dva.

Odbornici vladajuće koalicije odbacili su danas i više predloga Zeleno-levog fronta, među kojima je da se povećaju takse za kockarnice i kladionice.