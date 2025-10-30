Usvojen rebalans budžeta grada Beograda

Odbornici Skupštine grada Beograda usvojili su danas rebalans gradskog budžeta za 2025. godinu, kojim je predviđeno da budžet grada iznosi 190 milijardi dinara, a gradskih opština 16,5 milijardi dinara.

Na početku rasprave o rebalansu budžeta gradska sekretarka za finansije Katarina Čubrić izjavila je da je budžet grada minimalno podignut sa prihodne strane uz saglasnost Ministarstva finansija i u skladu sa propisima za 1,4 milijarde dinara. Na budžet grada se odnosi 190 milijardi dinara, a na budžete gradskih opština 16 milijardi dinara, rekla je ona. Čubrić je rekla da se uvećavaju izdvajanja za programe Javno-komunalnog preduzeća Zelenilo Beograd, Beograd put,