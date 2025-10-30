Susret Trampa i Sija: SAD smanjuju carine Kini, rešeno pitanje retkih zemnih metala

Nova ekonomija pre 20 minuta
Susret Trampa i Sija: SAD smanjuju carine Kini, rešeno pitanje retkih zemnih metala

Predsednici Kine i Sjedinjenih Američkih Država, Si Đinping i Donald Tramp, sastali su se u Južnoj Koreji, po prvi put nakon početka Trampovog drugog mandata.

Nakon razgovora od oko 40 minuta, dve strane su objavile da su postigle dogovor o spornim trgovinskim pitanjima. Pitanje oko trgovine retkim zemnim elementima je „rešeno“, rekao je Tramp nakon sastanka. Američki predsednik je kazao da Kina „više ne postavlja prepreke“, ali nije izneo konkretne detalje, javlja BBC. Peking drži monopol nad preradom kritičnih minerala i poslednjih nedelja je pooštrio kontrolu nad izvozom retkih zemnih metala. Takođe, Vašington će
Otvori na novaekonomija.rs

Povezane vesti »

Više od 90 minuta iza zatvorenih vrata: Amerika i Kina bez reči o Tajvanu i ruskoj nafti

Više od 90 minuta iza zatvorenih vrata: Amerika i Kina bez reči o Tajvanu i ruskoj nafti

Sputnik pre 14 minuta
Zašto je Trump stavio fentanil u centar trgovinskog spora sa Kinom

Zašto je Trump stavio fentanil u centar trgovinskog spora sa Kinom

Bloomberg Adria pre 14 minuta
Ledenim izrazom lica "ponizio" Trampa: Donald mu nešto govori, a o reakciji Si Đinpinga priča ceo svet (Video)

Ledenim izrazom lica "ponizio" Trampa: Donald mu nešto govori, a o reakciji Si Đinpinga priča ceo svet (Video)

Mondo pre 4 minuta
Tramp najavio da će SAD testirati nuklearno oružje, prvi put u tri decenije

Tramp najavio da će SAD testirati nuklearno oružje, prvi put u tri decenije

N1 Info pre 39 minuta
CMG: Si Đinping sastao se sa Donaldom Trampom

CMG: Si Đinping sastao se sa Donaldom Trampom

Beta pre 45 minuta
Trump i Xi zaključili samit u Busanu uz osmehe, pohvale i rukovanje

Trump i Xi zaključili samit u Busanu uz osmehe, pohvale i rukovanje

Bloomberg Adria pre 40 minuta
(Video) "kako ga je ponizio": Ovaj snimak gleda ceo svet: Tramp se smeje, brblja i hvali se, a o reakciji ledenog Si đinpinga…

(Video) "kako ga je ponizio": Ovaj snimak gleda ceo svet: Tramp se smeje, brblja i hvali se, a o reakciji ledenog Si đinpinga svi bruje

Blic pre 25 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Južna KorejaVašingtonPekingKinaBBCDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Uzbuna u NATO zemlji! Poljska zatvorila aerodrome, u toku vojna operacija: Istočno krilo Alijanse u visokoj pripravnosti

Uzbuna u NATO zemlji! Poljska zatvorila aerodrome, u toku vojna operacija: Istočno krilo Alijanse u visokoj pripravnosti

Blic pre 9 minuta
Više od 90 minuta iza zatvorenih vrata: Amerika i Kina bez reči o Tajvanu i ruskoj nafti

Više od 90 minuta iza zatvorenih vrata: Amerika i Kina bez reči o Tajvanu i ruskoj nafti

Sputnik pre 14 minuta
Ispod bolnice pronađeno oko dva miliona ljudskih kostiju Strašna smrt 10.000 ljudi otkriveni znakovi neuhranjenosti…

Ispod bolnice pronađeno oko dva miliona ljudskih kostiju Strašna smrt 10.000 ljudi otkriveni znakovi neuhranjenosti, infekcija, teških metala

Dnevnik pre 9 minuta
Nemački lekari uspeli da u životu održe bebu koja je imala samo 300 grama

Nemački lekari uspeli da u životu održe bebu koja je imala samo 300 grama

Radio 021 pre 9 minuta
Masovni ruski napad širom Ukrajine! Mapa zemlje se ni ne vidi od preleta krstarećih i balističkih projektila, hipersoničnih…

Masovni ruski napad širom Ukrajine! Mapa zemlje se ni ne vidi od preleta krstarećih i balističkih projektila, hipersoničnih raketa Kinžal i Šahida (foto, video)

Kurir pre 9 minuta