Susret Trampa i Sija: SAD smanjuju carine Kini, rešeno pitanje retkih zemnih metala

Predsednici Kine i Sjedinjenih Američkih Država, Si Đinping i Donald Tramp, sastali su se u Južnoj Koreji, po prvi put nakon početka Trampovog drugog mandata.

Nakon razgovora od oko 40 minuta, dve strane su objavile da su postigle dogovor o spornim trgovinskim pitanjima. Pitanje oko trgovine retkim zemnim elementima je „rešeno“, rekao je Tramp nakon sastanka. Američki predsednik je kazao da Kina „više ne postavlja prepreke“, ali nije izneo konkretne detalje, javlja BBC. Peking drži monopol nad preradom kritičnih minerala i poslednjih nedelja je pooštrio kontrolu nad izvozom retkih zemnih metala. Takođe, Vašington će