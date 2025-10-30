Obradović pričao o šansama za pobedu protiv Barselone i uputio apel navijačima

Trener Partizana, Željko Obradović, istakao je da su crno-beli odmah nakon poraza od Hapoela u Sofiji reagovali dodatnim treningom i pripremama za duel sa Barselonom, koji ih očekuje u petak u Beogradskoj areni.

Obradović je naglasio važnost borbenosti i uputio apel navijačima da pruže podršku timu. Košarkaši Partizana nastavili su pripreme za izuzetno težak raspored u Evroligi. Samo dva dana nakon poraza od Hapoela Tel Aviva (97:84) u Sofiji, crno-beli će u petak od 20.30 u Beogradskoj areni dočekati Barselonu u okviru osmog kola elitnog evropskog takmičenja. „Šteta je što smo juče imali dosta dobrih minuta, ali smo izgubili utakmicu na taj način. Reagovali smo jutros