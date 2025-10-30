Studenti iz Novog Pazara će prvi ući u Novi Sad do kog se pešači iz svih krajeva zemlje (Blog)

Studenti iz Novog Pazara će prvi ući u Novi Sad do kog se pešači iz svih krajeva zemlje (Blog)

Studenti, koji su pozvali građane na veliki komemorativni skup 1. novembra, i danas pešače ka Novom Sadu iz svih krajeva Srbije.

Kolona studenata i građana koji pešače od Subotice do Novog Sada jutros je nastavila put iz Bačke Topole ka Vrbasu, gde će provesti noć. Učesnici marša prolaze kroz Bajšu, Lipar i Kulu, gde im meštani priređuju dočeke. U grupi su, osim studenata iz Subotice i Bačke Topole, i građani iz Kikinde, Sombora i Novog Kneževca, koji su sinoć stigli u Bačku Topolu. Učesnici šetnje ocenjuju da im je doček bio srdačan i emotivan u svim mestima kroz koja su do sada prošli.
