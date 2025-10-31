Kad se susretnu Sveti Luka i Noć veštica: Da li slavite ovaj svetac ili se maskirate u kostime? Sveti Luka / Noć veštica

Zrenjanin, 31.10.2025. – Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju Svetog Luku.

Jevanđelista Luka, bio je jedan od četvorice apostola. Po zanimanju lekar, bio je izuzetno obrazovan, sa velikim darom za slikarstvo. On je naslikao tri ikone Bogorodice sa Hristom koje su postale uzor svim kasnijim ikonama majke Božije, pa se smatra osnivačem hrišćanskog ikonopisa. Prema hrišćanstvu, on je i pisac trećeg Jevanđelja Novog Zaveta, oko 60. godine. Pratio je apostola Pavla na misionarskim putovanjima, a kasnije je i sam propovedao. U 84. godini mučno