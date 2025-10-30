Nikoli Topiću dijagnostikovan rak testisa

Srpskom košarkašu i reprezentativcu Nikoli Topiću dijagnostikovan je rak testisa, potvrdio je generalni menadžer njegovog kluba Oklahome Sem Presti.

Presti je ovu informaciju saopštio tokom razgovora sa novinarima, naglasivši da je Topić već započeo lečenje i da su prognoze ohrabrujuće. "Hteo bih sa vama da podelim vest o stanju Nikole Topića. Kao što znate, imao je hiruršku proceduru na početku trening kampa u Hjustonu, tokom koje je utvrđeno da ima rak testisa. Biopsija je potvrdila dijagnozu“, rekao je Presti. Inače, Topić je početkom leta i operisao testise. Prvi čovek Oklahome je istakao je da je mladi